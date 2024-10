Marta López opina sobre el comportamiento de Maite en la casa: "Es una mala necesaria"

La relación entre Óscar y Maite no ha mejorado en estos últimos días dentro de la casa de 'Gran Hermano'

Durante la gala del pasado martes Maite no quiso dar la enhorabuena a Óscar al recibir la noticia de que formará parte del casting de 'Gran Hermano'

Preguntamos a los colaboradores de 'Vamos a Ver' por esa reacción ¡Dale Play!

La relación entre Óscar y Maite no ha hecho más que empeorar durante estas últimas semanas. La vuelta del vasco a la casa oficial de 'Gran Hermano' sentó como un jarro de agua fría a la concursante, que en más de una ocasión ha hecho saber que no le soporta. Son muchas las horas que han tenido que compartir junto a sus compañeros, y lo cierto es que el tiempo no ha permitido que su relación mejore.

El pasado martes, Jorge Javier comunicaba a Óscar que forma parte del casting final, una noticia que no toda la casa recibió con alegría. Maite fue una de las que no esbozo tan siquiera una sonrisa, y eso llamó la atención de más de uno. Asímismo, Óscar y sus compañeros confesaron que la de Cantabria no había sido capaz de felicitar al concursante después de ser elegido concursante oficial, un gesto que decepcionó al vasco.

Maite se justificó diciendo que a ella tampoco le habían recibido todos con efusividad, pero Jorge Javier le recordó que en esta ocasión ella no tenía qué celebrar puesto que formaba parte del grupo mayoritario que no se había convertido esa noche en concursantes definitivos.

"Ruvens se lo merece todo", destacó entonces Maite sobre el primer concursante confirmado, marcando así una diferencia con Óscar. "¡Y Óscar también!", "Son dos personas iguales", reaccionaron algunos compañeros. "Yo hablo por mí. Siempre", dijo muy seria Maite.

Nosotros no hemos dudado en preguntar a los colaboradores de 'Vamos a Ver' por este gesto ¿qué piensan de la actitud de Maite? ¿entienden el comportamiento de Óscar?

Belén Rodríguez: "Manu no quiere lejos a Laura por si en algún momento la necesita"