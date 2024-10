La pregunta de Ruvens que peligraría la relación de Manu y Laura: "¿Le has dicho: A Lucía me gustaría conocerla?"

Laura asegura que en "ningún momento" ha sentido nada malo hacia Manu y acaba sincerándose con el concursante: "Entiende que me cuesta tratarte como a los demás porque yo no te veo como a los demás. Me encanta la relación que tenemos pero, si tu te agobias, pues tengo que echar el freno." Además, Laura cuenta a Manu que no le de ninguna importancia a los comentarios que hacen de él por parte de sus compañeros "Yo siento que me apoyas en todo momento. Que estás a mi lado en todo momento. Siento que eres la única persona que me entiende, que me hace reír, que me respeta".