¿Quién se quedará fuera del casting final?: "Yo por mala le castigaría"

Jorge, Javier, Óscar, Lucía, Violeta y Ruvens ya son oficialmente concursantes de 'Gran Hermano' , un privilegio del que no todos gozan por el momento. Este jueves conoceremos a los 11 concursantes restantes que formarán parte del casting oficial, quienes después de la salida de Elsa esperan con ansias la decisión final del público.

Son muchos los que aún no forman parte del casting oficial, y la incertidumbre está causando estragos en la convivencia estos días.

El pasado martes, Jorge Javier comunicaba a Óscar que forma parte del casting final, una noticia que no toda la casa recibió con alegría. Maite fue una de las que no esbozo tan siquiera una sonrisa, y eso llamó la atención de más de uno.Asímismo, Óscar y sus compañeros confesaron que la de Cantabria no había sido capaz de felicitar al concursante después de ser elegido concursante oficial, un gesto que decepcionó al vasco.