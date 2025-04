Antonio explicaba que, a pesar de tenerlo todo, no lograba ser feliz. "Estabas en una depresión de narices", le decía Calleja. Él asentía: "Así es. En el último concierto que hicimos de la gira, que fue en Bruselas, sin ningún sentido me subió un montón la fiebre. El médico me dijo que tenía que parar inmediatamente. Tenía que parar porque si no iba a tener un colapso de salud. Paré de viajar y cancelé una gira de 111 teatros".