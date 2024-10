A continuación, a una de las salas polivalentes en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra llegaron Maica, Daniela, Ruvens y Maite en primer lugar. Aún formando parte de bandos diferenciados, lo cierto es que la convivencia entre ellos no ha sido del todo mala. Por eso esperaron al veredicto todos cogidos de la mano. "La audiencia ha decidido que forme parte del casting final... ¡Ruvens! ", anunció finalmente Jorge Javier Vázquez tras hacerles esperar un rato.

"Me alegro montón. Mis compañeras también son magníficas pero gracias, gracias, gracias. Gracias por confiar en mí. Sabíais que me hacía mucha ilusión", reaccionó el concursante tras botar de la emoción al escuchar al presentador decir su nombre.

De los nervios, nada más saberlo Óscar procedió a abandonar la sala. "¡¿A dónde vas?!", le tuvo que decir el presentador para frenarle. "A casa", contestó él con naturalidad. Jorge Javier le pedía entonces que expresase de forma eufórica cómo se sentía. "Yo soy vasco. No sé hacerlo. Estoy encantado, de verdad, y agradecido", respondió el concursante de forma comedida. La prudencia y las salidas de Óscar provocaron las risas en el plató.

Óscar tiene 38 años, es de San Sebastián, habla cuatro idiomas y es licenciado en Marketing y Comunicación. Aunque se considera "pijo", entró a la casa diciendo que no tenía 'ni un duro'. En estas semanas, ha estrechado una gran amistad con Maica y Daniela , mientras que con Maite y Vanessa la tensión está asegurada.

De hecho, cuando Óscar regresó a la casa ya convertido como concursante oficial, el semblante de Maite lo decía todo. Él saludó a todos sus compañeros y recibió las felicitaciones de muchos de ellos, pero Maite haría ver después que no se alegraba especialmente y de nuevo se vivía un momento incómodo entre los participantes.

Lucía tiene 25 años y es la hermana melliza de Silvia. Entraron en el concurso fingiendo que no se conocían de nada debido a su poco parecido físico. Pero a pesar de que decían que su relación no era muy buena, el reality les está uniendo cada vez más. Además de con ella, Lucía se lleva también muy bien con Maica y Violeta, aunque por lo general tiene buena relación con la mayoría de compañeros.

Mientras esperaban en la sala polivalente, Javier, Laura y Juan protagonizaban un divertido momento cuando el gallego asustaba a sus compañeros con una araña en la mano. Un poco más serios, pero no mucho, se pusieron cuando Jorge Javier les recordó que entre todos los participantes de la casa, menos los confirmados hasta el momento, estaba el segundo expulsado del reality. Tendrían que esperar hasta la siguiente gala para saber quién, pero lo que sí supieron es que Javier se había convertido en concursante definitivo .

El gallego lo celebró tirándose al suelo como si hubiese marcado un gol. "Estoy feliz y triste. Feliz porque estoy dentro, triste porque no sé lo que va a pasar con Vanessa. Y triste porque no te voy a poder conocer de momento", le comentó después al presentador. Javier explicaba entonces que le dolería mucho tener que separarse de su mujer si ella fuese la expulsada, pero que ambos sabían que era una posibilidad. Cuando entró en la casa, Vanessa fue la primera en sonreír por la noticia que estaba dando su marido, aunque compañeras como Maica y Laura fueron más efusivas ante el momento. No obstante, más tarde el matrimonio lloró pensando en la posible separación.