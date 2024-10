La reacción de Jorge Javier al ver el despertar más 'hot' de Manu: "Me he tenido que apartar del plasma"

Laura y Manu han estado tonteando durante todos estos días y ambos han dormido abrazados en la misma cama

Por la mañana Manu ha protagonizado un despertar de lo más candente que ha hecho reaccionar a Jorge Javier en el plató

Manu está empezando a sentir por Laura y así se lo ha hecho ver: "Hace un montón que no me pasaba"

La convivencia entre Manu y Laura cada vez está siendo más especial. Aunque al principio Manu no quería saber nada de la hija de María José Galera, el DJ ha comenzado a acercase a ella durante las últimas semanas hasta tal punto que ha decidido confesarle a la concursante que está sintiendo cosas por ella.

Manu y Laura han estado tonteando durante todos estos días: en la cocina, en la habitación, en el salón... El DJ se ha ofrecido a hacerle algo de comer: "Te preparo uno con mucho amor", le ha dicho a Laura. No obstante, la hija de María José Galera le ha explicado entre bromas que no le quería.

"Qué feo eso que me has dicho. Me has partido 'el cora", le ha contestado Manu. Laura ha sido contundente y le ha dejado las cosas claras: "El que me rompiste 'el cora' aquí fuiste tú. ¿Te lo recuerdo?" Por otro lado, Ruvens y Óscar han mantenido una conversación hablando de los dos 'tortolitos'.

"Me da un poco de pena porque Laura quiere a Manuel, pero Manuel no la quiere a ella", ha contado Óscar en la lavandería. Sin embargo, Ruvens ha defendido a su amigo: "Él tiene otros tiempos". Óscar ha seguido insistiendo en que el DJ no está por la labor: "Yo no veo tanto cariño por su parte"

Laura y Manu se han ido a dormir a la misma cama y durante la noche ha habido abrazos, caricias y conversaciones muy sensuales. "¿Qué tienes más ganas de comerte una hamburguesa o de darme un beso?", e ha preguntado el DJ a Laura. "Me comería una hamburguesa primero", le ha respondido la hija de María José Galera.

Después Manu ha mirado fijamente a Laura: "Qué mala que eres rubia". "Soy como soy", le ha contestado ella. El DJ le ha advertido de que tenía que tener cuidado y que no debía imaginarse cosas. "Tú eres el mechero. Imaginarse cosas no está mal", le ha comentado ella.

A la mañana siguiente Manu ha protagonizado un despertar de los más candente. El concursante se ha levantado muy excitado y Laura ha alucinado. "Me lo tengo que colocar", ha dicho Manu delante de ella. Tras esto, el DJ ha intentado disimular el momento recolocándose el pijama.

Jorge Javier no ha podido aguantar la risa: "Lo he notado aquí"

La reacción de Jorge Javier al ver que Manu había tenido un divertido despertar ha sido desternillante. El presentador no ha parado de reírse cuando ha visto que el DJ se había levantado excitado y no ha podido contenerse: "Me he tenido que apartar del plasma para que no me diera un poll*** en toda la cara. Lo he notado aquí".