Las 'Diamonds', Maica y Daniela, revolucionan la casa con su inglés, sus bromas y una sesión de 'ASMR'

Por un lado, Maica y Daniela a veces se dedican a gastar bromas en la casa. Por ejemplo, a Óscar le pusieron mostaza en la cara mientras dormía. Él se acabó dando cuenta ya que ellas precisamente discretas no son. A ambas les entra la risa y no pueden contenerse. Por otro lado, 'Las Diamonds' también son fans de compartir confesionarios con el 'Súper' . A él fue a quien le enseñaron lo seguidoras que son del 'ASMR', haciendo sonidos con sus uñas.

Daniela le había dicho una vez a Maica que "un diamante solo puede ser rayado por otro diamante", frase que encantó a su compañera. Pero Daniela ve más chic decirlo en inglés y aunque ha enseñado a Maica en multitud de ocasiones cómo se dice, ella no consigue memorizarlo. No obstante, ambas intentaron grabar el saludo para sus seguidores y finalmente no pudieron de la risa que les entró.