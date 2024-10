La inesperada discusión de Laura y Manu que saca a la luz sus incompatibilidades: "Hay conversaciones que no fluyen"

Visto en el Canal 24 horas de 'Gran Hermano' en mitele

Vulcán ha mostrado su descontento con algo que Laura no se esperaba

La tensión salta entre Laura y Manu: "Tú solo pones piedras y yo venga a saltarlas"

Después de que Manu se abriera por primera vez con Laura, parecía que las cosas iban mejor que nunca. El dj se sinceró y, después de una de sus mejores conversaciones, acabaron fundiéndose en un apasionado beso. "Eres única y me has demostrado mucho en poco tiempo", le dijo, asegurándole que el problema es su cabeza y no su corazón porque "tiene muy claro lo que siente".

Pero la tarde de este viernes han protagonizado una discusión con Violeta como testigo. Vulcán ha mostrado su descontento con algo que Laura no se esperaba. Al dj no le termina de gustar la intensidad de ella en ciertas conversaciones: cree que solo hablan de sus sentimientos y no de cosas naturales de la casa.

"Si no me fluye hablar, ¿qué le hago?", le ha reprochado ella. "Hay conversaciones que no me fluyen igual que hay otras que me fluyen demasiado. Es que no es difícil de entender. A lo mejor a mí hablar de tonterías, como de si te gusta más la playa o la montaña, no hace que fluya. Pero si me hablas de algo que sí que siento o pienso, pues fluyo", le ha explicado. "Si para ti es importante hablar día a día, yo pienso que hablamos. Pienso que hay conversaciones".

"Pues no sé, es que te cierras en banda y tampoco es eso", le ha respondido él. "Me cierro en banda no, es que no sé qué quieres que haga", le ha interrumpido Laura. Ha sido entonces cuando Manu ha sido más tajante y la conversación entre ellos ha llegado a su fin: "Si yo me hubiera cerrado en banda no habría pasado nada. Si te cuento yo la de que cosas que no me fluyen y que no me salían aquí y al final lo estoy consiguiendo poco a poco...".

Laura se desahoga con Violeta y Nerea

Después de que Manu pusiera punto y final a la conversación, Laura buscaba comprensión en Violeta y Nerea: "Es que no lo entiendo. Para mí también es importante tener conversación. Yo no creo que estemos todo el día callados. Estoy agobiada ahora mismo. Si no me sale hablar, lo siento. Si no le gusta, pues... Yo estoy cambiando mi intensidad, intenté cambiar mis sentimientos porque sabía que él no quería nada, intenté echar el freno cuando no sabía echar el freno, intenté abrirme con él... Yo estoy cambiando muchas cosas".

'Gran Hermano', en directo las 24 horas del día