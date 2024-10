Los continuos lapsus de Lucía a la hora de nominar y su momentazo con 'Cuco': "¿Qué tengo que hacer?"

La hermana de Silvia le daba tres puntos a Jorge, dos puntos a Edi y un punto a Laura, ante los aspavientos de 'Cuco'. Pero la confusión de Silvia era total: "¡No, a Laura no la quiero nominar!". Y es que la dificultad de nominar y los nervios le jugaban una mala pasada. Tras recapitular y pensar, Lucía volvía de nuevo a la carga: "No lo tengo claro. Un punto para Juan, dos puntos para Edi y tres para Jorge!".

Además, el desconcierto que tenía Lucía por este 'invitado sorpresa' era total: "¿Pero por qué me dice 'Cucu'? ¿Pero qué tengo que hacer?". Jorge Javier le recordaba a Lucía que no podía nominar a Jorge al ser nominado directo, lo que desconcertaba todavía más si cabe a la concursante. "Uf, pues no sé. ¡Madre mía!", indicaba una Lucía que recolocaba sus puntos tras incluir a nuevos nominados. "¡Nos estamos volviendo locos! Esto no es un mercado", aseguraba Jorge Javier.