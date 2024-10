La casa alucina al ver a Violeta y Edi teniendo sexo en la habitación: "Es explícito a otro nivel"

A estos dos se unía Manu, muy interesado por el ardiente momento que estaban viviendo Edi y Violeta. "Yo eso no lo hago aquí" , señalaba, por su parte, Laura. Adrián se unía a la fiesta y les daba a todos un consejo: "No seáis mirones", decía el boxeador, aunque tampoco se privaba de echar un vistazo. Y es que los concursantes nos dejaban comentarios del estilo: "Ahora es Edi quien está arriba", "Se ha salido", "¡Ánimo!"...

A todo esto, Jorge estaba sentado en la mesa del salón haciendo caso omiso a todo lo que estaba ocurriendo detrás suya. "Como se vea esto...", señalaba Violeta al terminar. "No te rayes", le tranquilizaba Edi. Pero no iba a ser eso precisamente lo que le rayaría a Violeta, sí los comentarios que le hacía Manu a Edi tras el acto sexual y ya en privado: "Se ha escuchado: 'Me corro, me corro', como si estuvierais aquí". "Aunque parezca que no, se escucha todo", le decía Jorge a Violeta, cuando esta le preguntaba qué estaba diciendo Manu a sus espaldas. Y el militar le contaba a Violeta lo que había escuchado de Manu.

Violeta se iba a donde Manu y Edi y se enrabietaba: "¿Qué dice Jorge de que me iba a correr? Ala, a tomar por c***". Una Violeta visiblemente molesta y que no le valían de mucho las palabras de Edi, que aseguraba en el confesionario que Jorge se había equivocado: "Aunque ella (Violeta) estaba poniendo la oreja". "Cuanta más bola le des tú más van a focalizarlo. Deja el tema y ya está", le subrayaba Edi a Violeta en la casa. "Me estoy arrepintiendo de todo ahora mismo", señalaba Violeta, frustradísima. Una Violeta que ya ha dejado claro en más de una ocasión que le preocupa lo que su madre esté pensando sobre su relación con Edi, dejando declaraciones del estilo: "Me dijo que no hiciese nada en la tele".