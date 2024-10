El surrealista drama de Daniela al saber que Maica tiene que salir de la casa de Guadalix: "No me dejes sola"

Daniela se entera de que Maica tiene que salir de la casa de Guadalix y no entiende nada: "¿Por qué?"

Maica, que es la persona elegida por 'Gran Fratello' para que viaje a Italia y se produzca el intercambio con 'Gran Hermano', recibía la noticia en el debate por Ion Aramendi de que tenía que abandonar la casa de Guadalix y esto terminaba en un drama al tener que despedirse de Daniela, todo esto sin saber lo qué estaba pasando.

Ion Aramendi le explicaba a Maica que se marchaba y que tenía que decidir quién le hacía la maleta. Daniela era la elegida, que entraba completamente descolocada con lo que estaba pasando y al ver a Maica llorar en el confesionario: "¿Que ha pasado? No entiendo nada".

"Me tengo que ir y no sé por qué", le decía Maica y ambas se abrazaban completamente rotas, mientras Daniela pensaba en algunas hipótesis de lo que podía estar pasando y la directamente afectaba mostraba su agobio con esto: "Si no vuelvo, tienes que darlo todo".

"¿Por qué hacen esto? No lo entiendo", decía Daniela, entre lágrimas, y las dos se hacían infinidad de preguntas sobre lo que estaba ocurriendo: "Algo ha pasado, pero no he hecho nada malo. Que no me quiero ir, yo me quedo aquí".

Ion Aramendi le pedía a Daniela que se despidiera de su compañera y ella ya se rompía por completo: "No, por favor. Pero, ¿por qué? ¿me lo puedes explicar? Es que no lo entiendo, no me dejes. No me puedes dejar sola aquí".

Lágrimas y mucha incertidumbre en la despedida de Daniela y Maica

Pero la despedía se alargaba. Ambas, se quedaban sin palabras e invadidas por un fuerte llanto, se abrazaban y consolaban la una a la otra al saber que tenían que separarse, con momentos de negación y palabras bonitas a partes iguales: "Te quiero, no te vayas".

Planteándose, incluso, Daniela la posibilidad de poder irse con ella, lo que le preguntaban al propio Ion Aramendi, pese a que Maica se negaba a esto: "Tienes que estar aquí dándolo todo, te dejo de hablar por el resto de mis días si lo haces".

El presentador le aseguraba a Daniela que "no" se podía marchar de la casa con Maica, como era de esperar, y esto hacía que volviera a rompense: "No me puedes dejar sola aquí, si no aguanto a la mitad de la gente que hay aquí".