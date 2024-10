El cara a cara entre Belén Ro y Fátima, madre de Manu: "Por ahí no voy a pasar"

Belén Ro, a la madre de Manu: "Lo que quieres es tapar el pésimo concurso que está haciendo tu hijo tirando contra nosotros y contra el programa"

Miguel Frigenti ha apoyado las palabras de su compañera Belén Ro y se ha mostrado tajante con la madre de Manu

El irónico zasca de Marta Peñate a Silvia tras su salida de 'Gran Hermano': "O sea que eras protagonista y no lo sabíamos"

Pasan los días y Manu y Laura atraviesan alguna crisis que otra dentro de la casa de 'Gran Hermano'. La última ha sido porque ambos concursantes se están quedando sin temas de conversación. De hecho, Laura confesaba que hay puntos que a ella no le gusta tocar con el gaditano y Manu, en ese sentido, se deja más llevar. Pues bien, Fátima -madre de Manu- daba la cara por su hijo y Belén Ro saltaba provocando un choque entre las dos en plató en pleno directo de 'Gran Hermano'.

"Él (Manu) lo que quiere es conocerla, porque verdaderamente se está interesando por ella. Y quiere saber lo que tiene dentro para, como él ha dicho, seguir avanzando", señalaba Fátima, la madre de Manu Vulcán, en el plató del programa de Telecinco. "Está conociendo a una persona y tiene que ver lo bueno y lo malo, lo que le gusta y lo que no", añadía Fátima.

Belén Rodríguez saltaba en ese momento, tras escuchar atentamente a la defensora y madre del concursante: "Cuando te gusta una persona no das tantas vueltas...". "Tú no das tantas vueltas", matizaba Fátima. Tras pedir que le dejase acabar, Belén Ro continuaba su argumento: "La única razón de Manu en el concurso y la única trama que tiene es Laura. Y no le gusta Laura, pero sabe que va a quedar fatal si lo dice".

La tajante intervención de la colaboradora de Telecinco no acababa aquí: "Lo que está muy feo es que, además de estar jugando con ella, encima le eche la culpa a ella de porque su relación no funciona. Cuando Laura lo está dando absolutamente todo y no se le puede poner un pero. No se puede ser tan egoísta y tan aprovechado". Fátima daba la cara por su hijo y recalcaba que esa era su percepción

"Yo veo 'Gran Hermano' y eso es lo que veo. Tú lo que quieres es tapar el pésimo concurso que está haciendo tu hijo tirando contra nosotros y contra el programa", señalaba Belén Rodríguez, cabreada. "Y yo por ahí no voy a pasar. Contra nosotros argumenta y defiende a tu hijo", añadía, negando con el dedo.

Las tajantes palabras de Miguel Frigenti