Juan pilla a Óscar hablando mal de él y le planta cara: "Eres un mete mierda"

Se acusan mutuamente de "meter mierda". "Yo no hablo contigo porque no me apetece darte ningún consejo y es algo que tú no puedes entender", dice Óscar, mientras que Juan le dice que su problema es que "cuando tú hablas, buscas la reacción de la gente, no tienes personalidad". Ante estas palabras, Óscar le dice que le está dando la razón porque "no te da para entenderme". Finalmente, Juan termina abandonando la sala del jacuzzi y dando por zanjada la discusión. Pero esto es 'GH' y claro, las reacciones no tardarán en surgir. Más detalles, esta noche en 'Gran Hermano: El Debate', con Ion Aramendi.