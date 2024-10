Manu gana el 'Big Bro' y la habitación azul se divide enfrentándose a Laura: "No es justo para todos"

Manu cogía un vaso de agua y se lo daba inmediatamente a Ruvens . El programa supo en ese momento que el concursante había salvado a su amigo con el poder del 'Big Bro'. Sin embargo, el grupo azul ha quedado dividido después de la competición por conseguir el 'Big Bro' y también por no haber superado la prueba semanal.

Manu le ha comentado al grupo que él no lo ve así: "Yo no estoy buscando ningún beneficio". Tras esto, Laura lloraba al ver que Manu no hacía nada para defenderla: "Siempre defiendo las cosas por ti y ahora cuando hablan de mí dices que es verdad". Por otra parte, cuando Laura se ha enterado de que la prueba estaba perdida se ha enfadado con sus compañeros.