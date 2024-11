Elsa estalla contra Maite y pone fin a su amistad fuera de 'Gran Hermano': ''Nuestra relación acaba aquí, no vuelvas a hablar de mí''

Elsa ha decidido cortar todo tipo de relación con Maite y Manu tras un directo en el que cargaban contra ella

Manu da por terminada su relación de amistad con Elsa: el motivo

Manu, que fue expulsado de 'Gran Hermano' durante la gala del pasado jueves, ha tomado una drástica decisión que toca de lleno a su gran amiga en el concurso, Elsa. El concursante ha decidido poner fin a su relación y ha explicado los motivos en sus redes sociales: "Elsa y yo ahora mismo no tenemos amistad bajo mi punto de vista. A un amigo no se le hace lo que pasó el otro día en plató, a un amigo no se le hace eso en su primer día de plató. A un amigo o a una persona a la que tú quieres no se le salta así".

Tras lo ocurrido, y verse salpicada de lleno por la polémica, Elsa ha hecho lo propio y ha cargado contra Manu por su decisión, pero no solo eso, también ha estallado contra su amiga Maite, algo que ha sorprendido mucho ya que ambas han sido uña y carne durante esta edición.

Con un mensaje muy claro a través de sus redes sociales y acompañado de varios vídeos, Elsa se ha pronunciado: ''Ya que ningún de los dos sois capaces de decírmelo a la cara, me veo en la tesitura de tener que hacerlo por esta vía; con lástima concluyo mi relación con ambos aquí. Os pido no volváis a hablar más de mí, ya que yo no lo haré de vosotros, a no ser que se nos pida en un plató''.

''Me veo en la obligación de hacer este vídeo, no es grato para mí, no me gustaría tener que estar haciendo esto. Me hubiese gustado hacer esto en directo pero en la gala ha habido muchas cosas que tratar y no he tenido ocasión de hacerlo. Me gustaría tratar dos temas, van a ser tema Maite y tema Manu'', adelanta la vasca sobre el conflicto.

Elsa revela en su vídeo que no le ha gustado nada la actitud que Maite ha tenido a sus espaldas: ''En un directo que ha hecho con Manu, Maite ha dicho que nuestra relación es cordial. Cordialidad yo no le llamo a una persona que me ha pedido quedarse a dormir conmigo. Tú no le pides sopitas a alguien con quien tienes una relación coordial''.

Tras explicar los motivos, Elsa estalla contra Maite y decide poner fin a su relación de amistad: ''Maite, que te enteres que nuestra relación va a ser cordial, la corto aquí directamente. Pienso que ya no te hago falta, no te intereso porque tienes a Manu fuera, que te interesa más y de mi apellido no puedes sacar mucho''.

La exconcursante no deja títere con cabeza y carga también contra Manu: ''Tengo que aguantar que me hable en un directo, diga lo falsa que soy y se ría. En todo momento te he dicho las cosas a la cara. Aún viendo todo lo que he visto, estando decepcionada y triste, he pedido que te salvasen por la lealtad que te tenía''.

''No has sido capaz de llamarme, a día de hoy no eres capaz de mirarme a la cara. Si sabes que has hecho algo mal conmigo, intentas arreglarlo. Estoy muy decepcionada y triste, me da mucha pena porque siempre he sido clara con todos'', asegura Elsa.

