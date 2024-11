Adrián y Maica entierran el hacha de guerra tras recordar su historia: "Vamos a olvidar todo lo malo"

Los concusantes han visto todas sus imágenes en el cine

Allí han tomado la decisión de reconciliarse y quedarse con "los momentos bonitos"

Maica se posiciona detrás de Adrián provocando una tremenda bronca entre los dos: "Para mí estás en el subsuelo"

Momentos antes de descubrir si iba a ser o no el expulsado de la noche, Adrián se despedía de todos sus compañeros. Lo que no sabía es que iba a enfrentarse al cine y que iba a ser Maica la compañera con la que iba a ver imágenes. Su historia ha pasado por momentos verdaderamente tensos y había llegado el momento de hacerles frente.

Tras ver juntos los vídeos que resumían todo lo que han vivido juntos, el boxeador tomaba la decisión de dar un paso adelante en busca de la reconciliación: "Al final es una persona a la que tengo cariño, le tengo que dar las gracias porque me ha ayudado a crecer como persona. Yo estoy muy contento de haberla conocido, yo nunca he tenido malas palabras de ella, sé que es una persona maravillosa", comenzaba.

Y, a partir de ese momento, se dirigía a ella directamente: "Sé que eres una persona única, que tienes tus cosas, como todo el mundo, pero nunca he tenido malas palabras sobre ti. Quiero que lo sepas, que aunque me vaya, yo te tengo cariño, te tengo aprecio y para mí eso está por encima de todas las discusiones tontas que hemos tenido que seguramente en la calle no las tendríamos".

Tras escucharle atentamente y con lágrimas en los ojos, Maica le respondía en la misma línea: "Muchísimas gracias por tus palabras. Tú ya sabes lo que pienso de ti. Te aprecio, te valoro. Siempre me vas a tener como amiga a pesar de nuestas diferencias aquí en el concurso. Ya hablaremos fuera en caso de que te vayas que no lo sé y espero que no".

Después de escuchar a ambos y de recordar diferentes episodios, Jorge Javier les pedía que se despidieran de manera definitiva para que Adrián pusiera rumbo a la sala de expulsión. Ambos se levantaban y se fundían en un abrazo. "Mira, ¿me escuchas? Dame la mano. Vamos a hacer una cosa", le pedía él.