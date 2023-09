La madre de Oriana Marzoli cree que Daniele dal Moro está enfadado por la entrada de Michael Terlizzi

"Yo creo que el novio se va a enfadar porque es demasiado celoso", comentaba Cristina, que no sabe qué podrá pasar dentro de la casa y que se ha quedado muy sorprendida al saber que su hija ya conocía a Michael Terlizzi porque tuvo una cita con él en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "¡Madre mía! Yo no sé, ¡madre mía!", añadía la madre de la influencer, que está deseando ir viendo el concurso de su hija, pues está convencida de que está vez "seguro que sí" aguanta y no abandona a las 48 horas como la última vez que entró en la casa de Guadalix de la Sierra.