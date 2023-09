Carmen Alcayde desvela en 'GH VIP' cuál es su prototipo de hombre: "De más de 40 no me gustan"

Luca se animaba entonces a preguntar a Alcayde por su vida "de joven": "Divertida, no paraba en casa nunca", la ha contado recordando aquella época. Susana seguía con el cuestionario y le preguntaba por sus relaciones y si ha ligado mucho : "No lo voy a negar. Puedo con todo, puedo con lo que yo elija".

Entonces Gustavo le ha lanzado la pregunta del millón: "Carmen, ¿qué edad perfecta tiene que tener un hombre para que te guste?". La periodista no ha dudado en contestar sinceramente, eso sí, esperando que no le pongan este vídeo a sus hijos: "A partir de 40 no me gustan", ha confesado. Acto seguido, ha hecho un repaso de su vida sentimental a todos sus compañeros.