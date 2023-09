Amor Romeira ha explicado en sus redes sociales que no le han ofrecido participar en 'Gran Hermano VIP 8', pero que se inventó que sí para hacerle creer a su amiga Susana Bianca que iban a entrar juntas a la casa de Guadalix de la Sierra y que grabó la broma en vídeo para ahora poder compartirla con sus seguidores, que se han partido de risa al ver la reacción de la modelo.

En el vídeo se puede ver que Susana no para de preguntarle a Amor si es cierto que van a disfrutar juntas de la experiencia de la vida en directo y que, una vez que está convencida de ello, comienza a dar saltos de alegría y a mostrar su euforia al imaginarse dentro de la casa más famosa de la televisión con su gran amiga , que saltó a la fama gracias a participar en una edición de anónimos hace ya una década.

Pero su sorpresa y posterior decepción no tarda mucho en llegar porque Amor le confiesa que ha sido todo una broma y que no entrarán juntas a la casa de 'Gran Hermano'. "Pone cara de que se hizo ilusiones", comenta la colaboradora junto a este vídeo, que ha provocado las carcajadas de sus seguidores, que le han preguntado quiénes son sus concursantes favoritos por el momento.

View this post on Instagram

Amor no ha tenido problema en confesarles sus preferencias y ha confirmado que una de sus favoritas es su amiga Susana Bianca, pero que también está encantada con el concurso de Carmen Alcayde y Laura Bozzo. "¡Ah! Y el Albert Infante también me chifla", añadía la majorera, que no se está perdiendo nada de esta nueva edición de 'Gran Hermano VIP 8'.