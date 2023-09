El comentario de Laura Bozzo que hace sentir mal a Zeus y le ha hecho rectificar en directo

‘’Necesito aclarar algo, a la hora en que yo me senté en esa silla nominé con tres puntos a Zeus y me expliqué tremendamente mal por los nervios. Él se integra muchísimo en la casa, el problema era la empatía conmigo que yo trataba de hablar con él y no había esa empatía, pero él está totalmente integrado en la casa’’, ha comenzado explicando Laura Bozzo.

Zeus, tras las palabras de su compañera, ha querido dar su versión de los hechos: ‘’Le comenté a Laura que había generalizado un poco y que daba a entender, que es lo que a mí me fastidiaba, que igual yo no soy super extrovertido, pero que había generalizado un poco como que yo no me integraba. Luego me ha dicho ella que tiene menos afinidad, que puede pasar porque es el comienzo del concurso y nos estamos conociendo todos, pero me fastidia un poco que de entender que no me integro’’.