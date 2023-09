Javier Fernández confiesa cómo reaccionó su familia cuando supieron que entraba en 'GH VIP'

Él le ha explicado lo que le dijo su familia al decirles que iba a entrar en ‘Gran Hermano VIP’: “No me dijeron nada”. Además, cuenta que ya le habían invitado a más programas y siempre “decía que no” porque no lo necesitaba, pero esta vez ha sido diferente: “Cuando me lo dijeron dije: ‘siempre he pensado que no, pero ¿por qué no? Al final, por tener la experiencia, yo sabía que era un reto para mi brutal por mi personalidad, hay veces que soy un poco solitario y me gusta mucho ir a mi bola”.