Las lágrimas de Karina ante las palabras de Laura Bozzo: "Eso me ha dolido"

Pero no todo se queda aquí, Karina habla sobre las tareas: "A mí me da igual, lo que no puedo es hacerlo sola" . Mientras, Laura cree que las juntan por ser las mayores de la casa: "Tengo algo en contra de que discriminen a la persona , estamos todos para hacer una votación entre todos. Creo que somos 17 habitantes y todos tenemos el poder de decidir".

"Yo soy mayor, pero eso de vieja es una palabra que no me gusta. A mí no me importa, yo hago lo que puedo. Me he sentido un poquito dolida porque dice que nos han puesto en el grupo de las viejas y eso me ha dolido un poco", explica Karina a Carmen Alcayde y a Javier Fernández sobre las palabras de su compañera Laura mientras se le escapan algunas lágrimas. Ya sabéis que yo hago lo que puedo. Mientras, sus compañeros han intentado animar a la cantante.