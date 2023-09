Marta Peñate, sobre Oriana: "Me alegra que lo esté haciendo tan mal"

Marta Peñate, una de las colaboradoras de este maravilloso formato, no tiene muy buena relación con ella, y es que Tony Spina, su pareja actual, es el ex de Oriana. A pesar de ello y de las diferentes trifulcas que han vivido en redes sociales, la canaria se proponía ser profesional y defenderla si se diera el caso. Después del llanto de Marta durante la pasada semana a causa de unas palabras de la madre de Oriana, unido a este despertar en el concurso, la exparticipante de 'Supervivientes' tiene clara una cosa: no defenderla.