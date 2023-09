Javier Fernández sueña con su expareja y se desahoga con sus compañeros: "No se merece que le desee lo mejor"

Javier Fernández ha soñado algo estando dentro de la casa de Guadalix, lo que ha compartido con algunos de sus compañeros en el jardín y es que ha querido pedir opinión a Sol Macaluso sobre esto.

"Me he despertado hoy teniendo un sueño muy extraño, no sé de dónde sale, ni por qué ni la razón", comienza diciendo el expatinador y pone en contexto: "Con mi ex no tenemos una buena relación porque lo dejamos mal, luego hablamos, todo se quedó en una relación positiva como amigos después de haber soltado toda la mierda".

Además, cuenta en qué punto estaba su relación con ella ahora después de dejarlo tras una relación de dos años: "Ella se está preparando para unas oposiciones, miré si habían salido las fechas, la escribí, me contestó poniéndome una biblia de mierda, después de haberlo dejado bien. Tirándome todas las cosas malas que había hecho y me dijo que me iba a bloquear, ahí se quedó. Yo con un cabreo, encima que me preocpuo, ya no quiero saber nada más de ella, por eso se extraña el sueño de hoy"

Tras explicar esto, cuenta el sueño que ha tenido en la casa de 'GH VIP': "Me acuerdo de verla aprobando la oposición, el sueño era que estaba viendo en una videollamada a ella y a sus padres muy contentos, yo estaba contento de verles contentos y porque había aprobado la oposición porque sé que para ella es muy importante...

...No sé por qué aparece un número 13 en grande, como que ella había quedado en el número 13 en la lista, era pura alegría, donde yo también estaba muy alegre. Después de ello aparece otra imagen donde yo estoy hablando con ella muy bien, como si no hubiera pasado nada, casi como estuvieramos juntos de nuevo y ya me he despertado".