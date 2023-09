Jessica se desahoga con Michael tras su enfrentamiento con Oriana: "Voy a respirar diez segundos para contenerme"

Jessica Bueno ha señalado este lunes a Michael cual será su táctica a partir de ahora para no tener de nuevo otro enfrentamiento: "Voy a respirar diez segundos para contenerme, no me van a escuchar gritar más". También se ha confesado sobre su forma de ser: "A la mínima que me siento atacada, me meto en mi burbuja".

Anteriormente, Jessica le ha contado a Michael que tras los dos desencuentros que ha tenido, ha prometido en no "saltar" más para defender a alguien: "Voy a respirar diez segundos para contenerme, no me van a escuchar gritar más". El modelo le ha dicho que estas desavenencias que ha tenido no serían lo mismo fuera de la casa, pero dentro es diferente. "No quiero hablar del tema porque no quiero que ella (Oriana) piense que estoy hablando de ella", ha concluido ella.