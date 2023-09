La periodista ha querido aclarar este asunto porque uno de sus seguidores ha lamentado que no esté apoyando a la novia de Daniele dal Moro. "Vamos a ver, si no me gusta una actitud no voy a decir que sí me gusta. Mi trabajo es ser colaboradora, no soy defensora de nadie", ha comenzado diciendo Alexia, que a continuación ha confesado que, aunque no sea su defensora y apenas se conozcan ni sean amigas, sí que es cierto que aprecia a la venezolana.