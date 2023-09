Laura Bozzo y Jessica Bueno protagonizan un fuerte enfrentamiento: "Yo la fama que tengo es por mí trabajo, no por meterme en la cama con hombres"

Jessica, que escucha a su compañera de convivencia, no tarda en defenderse: " No conoces al público español y no sabes cuántos seguidores tenemos . No me faltes el respeto porque tengo más educación que tú. Se acabó", sentencia.

Al ver lo que ha provocada y seguramente dándose cuenta de que su comentario ha sido poco afortunado, Laura trata de rebajar el tono de su conversación: "Tú has dicho que no conozco al público español. Yo conozco al ser humano. Yo he dicho que soy conocida por mi trabajo y no por los hombres, pero no me refería a ti. Yo a ti no te conozco de nada. Es algo que digo siempre porque yo no he parado de trabajar".