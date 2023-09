"Yo la fama que tengo es por mi trabajo y no por meterme en la cama con hombres". Con esa frase, que Laura Bozzo le dijo a Jessica Bueno , comenzó una gran guerra en la casa de Guadalix de la Sierra entre la presentadora peruana y la modelo sevillana. Sus compañeros y los colaboradores en plató han ido tomando partido por una o por otra. Marta Peñate es del 'team' de la segunda y ha asegurado que no termina de comprender el comportamiento de la primera.

La razón por la que no entiende a Laura es que hoy, tan solo unas horas después del inicio de su gran discusión, la finalista de 'Supervivientes' ha podido ver en el 24 horas que le ha dado un abrazo Jessica nada más despertarse. "¿Ahora está con Jessica? Mira a mi esta mujer me está desestabilizando. Tengo una mezcla de sentimientos con ella, por un lado me parece una falsa, y por otro lado es una creadora de contenido maravillosa", ha comentado la canaria en X, la red social anteriormente conocida como Twitter.