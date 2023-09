El vaticinio de Marta Peñate sobre Marta Castro tras sus comentarios hacia Karina

A Marta Peñate no le está gustando nada el concurso de Marta Castro , pero la ha decepcionado completamente al escuchar sus comentarios dirigidos a Karina y es que la novia de Rodri Fuertes ha insinuado que la cantante de 'El baúl de los recuerdos' apenas aporta contenido al programa. "Me da mucha ternura pero es que, sinceramente, el juego que da... Vive la experiencia diferente", ha asegurado la asturiana en una charla en la que también ha participado Carmen Alcayde, que apostillaba que la gente no se va a movilizar para echar a la artista.

Pero ese no fue el único comentario que Marta Castro le ha dirigido a Karina y es que hace tan solo dos días, cuando la organización le trajo a la cantante el sillón de su casa como regalo por haberse salvado de la nominación, comentó: "Igual no se levanta ya en todo el programa". Esos dos comentarios han hecho estallar a Marta Peñate, que vaticina que la ex de Fonsi Nieto será expulsada en cuanto salga nominada porque considera que la audiencia no le va a permitir estas pullas hacia una concursante tan querida como es Karina.