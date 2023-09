Marta Flich advierte a Álex y Oriana: "Os pido que os respetéis, los insultos no están permitidos"

Alex Caniggia y Oriana Marzoli han tenido un cara a cara para afrontar la mala relación que han tenido desde que entraron en 'Gran Hermano VIP' . Ambos han podido ver vídeos en los que uno hablaba del otro y la tensión no ha faltado, momento en el que incluso Marta Flich ha tenido que advertirles sobre los insultos.

"Os pediría que os respetarais, se pueden decir las cosas de otra forma, no me gustaría que os insultarais", ha entonado Marta Flich ante este momento. Oriana ha reaccionado a esto con un "gracias", pero ha querido apuntar algo: "Sigue llamándome ridícula, eso si, como yo me ponga, entonces decidme".