Las pullas de Marta Castro contra Karina: "Igual no se levanta ya en todo el programa"

El sofá de su casa era la sorpresa que recibía Karina en directo, algo con lo que se emocionaba al verlo. Además, mostraba una tremenda alegría al saber que el público quiere que siga en la casa: "Me llegó mucho amor de todos, mira qué bien . Estoy muy contenta".

Esto ha llevado a diferentes reacciones en la casa. "El público la quiere mucho", reaccionaba Pilar. "Karina es ganadora, es que lo sé, tiene el carisma de toda España", decía Albert. "Me mola que esté porque la veo a ella y digo: 'si ella puede, o sea, los demás..'. Si es para echar no coges el móvil para votar a Karina, solo coges el móvil si uno te cae mal", cree Carmen Alcayde. Y Marta Castro también opina: "Me da mucha ternura pero es que, sinceramente, el juego que da... Vive la experiencia diferente".