Oriana Marzoli y Álex Caniggia protagonizan el cara a cara más tenso de la edición: "Eres un mentiroso"

Álex Cannigia, a Oriana Marzoli: "Si me atacas, ataco. Soy así"

Los concursantes han tenido ya varias discusiones en la casa de 'Gran Hermano VIP'

Cruce de reproches entre Oriana y Álex: "Él otro día me lo demostró todo, no tiene empatía"

En la gala de este jueves de 'Gran Hermano VIP' ha tenido lugar uno de los cara a cara más esperados de la edición hasta la fecha, el de Oriana Marzoli y Álex Caniggia. "¿Qué interesante lo de vuestra conversación eh?", introducía la presentadora del programa Marta Flich al ver que ninguno de los dos daba el paso a comenzar el cara a cara. "Creo que en Titanic estaban más alegres", bromeaba la presentadora.

Álex Cannigia iba a romper el hielo bromeando junto a la presentadora: "Yo también lo creo". Oriana, 'sin pelos en la legua', no ha tardado en responder asegurando que antes "literalmente como persona educada y creo un poco más madura he intentado darle la mano porque pensaba que se iba". Y ha señalado lo siguiente: "El maleducado no me ha dado la mano y me he quedado así. Que no pasa nada, un punto más".

El cara a cara ha avanzado con ambos concursantes incendiándose cada vez más y hablando durante la emisión de otros temas del programa. "Me dicen que durante la publicidad no habéis dejado de hablar", ha dicho Marta Flich. "¿No os habréis reconciliado no?", ha preguntado la presentadora. "No teníamos nada mejor que hacer que eso", ha dicho Oriana riéndose. Y la estrella de realities ha matizado: "Yo solo me estaba viendo en la foto esta preciosa con la cara así que es la que me representa ahora mismo. Me encanta".

Posteriormente, Álex ha dicho que para el Oriana es como "caer una muralla y que no exista". "Cuando dijiste que nos vamos a publicidad, le dije a Oriana: 'Voy a hacer como que no existes'". Y Oriana no ha tardado en responder: "Si no existo por qué me habla y por qué me dice Oriana. Reconócelo". Y ha insistido Oriana: "Ignórame". Sobre si le pondría triste si Álex finalmente no abandonara la casa, Oriana ha señalado irónicamente que "no pegaría ojo toda la noche. Casi que hago el alegato para que lo salven".

"Yo no me voy a ir"

Por su parte, Álex lo tiene claro. "Hoy Marta, yo no me voy a ir y Luca se va a ir. Yo me quedo", ha dicho Caniggia. Cabe recordar que esta mala relación viene de lejos, cuando Oriana tuvo que elegir si gastar 12.000 euros del premio final en ver a su novio o no y al regresar a la casa, Alex "fue el único que no se levantó", dijo en el pasado programa Oriana. Algo que sentó muy mal a la 'celebritie' y que no ha perdonado desde entonces.