Albert, a Jessica sobre su relación con Michael: "¿Crees que me estoy enamorando?"

Michael Terlizi, a Albert Infante: "Dice que te estoy utilizando"

Albert Infante habla con Jessica Bueno sobre su relación con Michael para despejar dudas

Albert se confiesa sobre su relación con Michael: "Él me lo ha dejado claro siempre"

La convivencia en 'Gran Hermano VIP' nos sigue regalando grandes momentos, a pesar de la marcha de Oriana este viernes y todo el revuelo que ha causado. Los encuentros convertidos a veces en tonteos entre Albert y Michael son más que evidentes, pero ambos no dudan en hablar con los concursantes que mejor se llevan para contrastar y saber cuál es la opinión también desde fuera.

Las miradas de Michael a Albert y los gestos que tuvieron ambos en la fiesta de la noche del miércoles no pasaron desapercibidos. A pesar de que Albert le resta importancia. "Estáis haciendo la bola más grande de lo que es", dijo Albert a sus compañeros. Pero hay cosas que se ven a simple vista. Albert le dijo a Michael que no podía estar enfadado con él. "No puedo", señaló al modelo. Por su parte, Michael le dijo que le hacía reír muchísimo.

Michael, a Albert: "Dice que te estoy utilizando"

Pero hay algo que este viernes ha hecho saltar las alarmas entre los dos. Michael le ha dicho a Albert en un momento de la tarde que según Susana le estaba dejando de malo. "Dice que te estoy utilizando", ha dicho Michael. A lo que Albert ha respondido lo siguiente: "Yo a ella siempre le he dejado claro que somos amigos, siempre le he dicho que tú me dijiste que eres hetero", ha respondido Albert.

Ya avanzada la tarde, el modelo italiano ha hablado en el jardín de la casa de Guadalix con Gustavo y Álex, puesto que ambos escucharon el comentario que alguien hizo sobre el italiano. "Cómo me vas a decir que no me raye cuando dicen que estoy utilizando a una persona", asegura Michael, dándole vueltas al asunto. "Yo dije, tajante, que tú no eres así", le ha contestado Gustavo como hemos podido ver en el minutado.

Pero ha sido después de cenar cuando ha llegado un punto de inflexión quizás en el programa para Albert y en su relación con Michael. Albert Infante le ha preguntado a Jessica Bueno lo siguiente: "¿Tú crees que me estoy enamorando y no me estoy dando cuenta?", le ha preguntado Albert dubitativo. "Sí", contesta Jessica, "aquí se intensifica todo muchísimo, por eso te digo estas cosas". "Eso me raya, que a lo mejor no me estoy dando cuenta", confiesa Albert.

