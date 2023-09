Laura Bozzo se tomó muy a mal la reacción de Luca Dazi cuando contó una anécdota de su juventud

Los concursantes tienen un cara a cara antes de saber si Luca era expulsado

Laura Bozzo protagoniza un 'momentazo' tras revelar que le gusta Michael: "¡No estoy muerta!"

Como nominado, Luca Dazi tenía la oportunidad de resolver sus cuentas pendientes antes de enfrentarse a la decisión de la audiencia. De todos sus compañeros, Laura Bozzo ha sido la concursante con la que más ha discutido, a pesar de que expresan que se tienen mucho cariño.

Los concursantes se reunían en una sala de la casa y visionaban sus encontronazos en estas semanas. Para Luca Dazi, todo cambió cuando él regresó de la cueva y decidió no estar tan apegado a Laura.

"Yo he notado desde que yo volví a la casa y me fui a la otra habitación, que te dio rabia ese momento. Noté un cambio en el chip que no entendía nada. Querías darme celos con Albert", le dijo Luca a su amiga.

Pero ella respondió explicándole cómo lo había vivido ella: "¿Qué hiciste tú? Regresaste de la cueva y me dijiste que ibas a estar al costado mío. Y te fuiste donde Oriana. Me parece bien porque uno tiene que estar donde quiera estar", decía. Además, Laura Bozzo aseguraba que no iba a discutir "con alguien de 19 años" porque ella sabe con quién pelea y con quién no.