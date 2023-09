La reacción de la casa al regreso de Álex como salvado: Laura Bozzo tilda de falsos a sus compañeros y Oriana no da crédito

El argentino ha vuelto a la casa entre gritos y con mucha alegría y se ha abrazado a sus compañeros. Algo que Laura Bozzo ha querido destacar dejando entreveer que los concursantes han sido falsos en este momento: "Toda esta gente que te ha abrazado , escucharon cuando dijo Oriana que tú habías estado 7 horas mirando la pared y no hacías nada y ninguno te defendió a pesar de que juega al fúbtol, hace pesas y todo con ellos. No te confundas con la gente" . "Tranquila, amiga", le ha contestado Álex ante esto.

Marta Flich ha pedido a Laura que explique el motivo de estas palabras y así lo ha hecho: "A mí hacer eso me parece que es tener doble cara, es mi opinión" . "Yo interpreto de las palabras de Laura que os ha llamado falsos", ha reflexionado la presentadora. "Exacto, esa es la palabra", ha reaccionado Laura y ha afirmado que este acto le parece falso: "Si dicen eso de una amiga yo digo que eso no es así".

Oriana no ha podido ocultar su cara de sorpresa ante la salvación de Álex y también ha querido decir algo dejando claro que no entiende que se haya ido Luca midiendose contra él: "Las posibilidades eran grandes de que Luca se pudiera ir, se la jugaban dos personas. Ya me había hecho a la idea, pero no puedo llegar a entender que una persona que habla de todo el dinero que tiene, es tan despota y tan maleducado..."