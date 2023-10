Tú decides con tu voto gratuito quién será el próximo expulsado

Albert Infante, Laura Bozzo, Gustavo y Pilar Llori son los nominados de la semana

La audiencia decide que Gustavo es el VIP que menos se moja y le otorga el poder del intercambio

Tras la salida de Sol Macaluso como última expulsada de 'Gran Hermano VIP', los concursantes se han enfrentado a nuevas nominaciones donde ha quedado evidente que hay dos bandos en la casa. Tras las intensas nominaciones, Albert Infante, que salió como nominado, sufría un terrible bajón.

Cuando Marta Flich conectaba con la casa, al concursante le escuchamos decirle a Michael: "No me ama, Michael. No me ama. La gente...", decía entre sollozos. Albert había tenido durante la gala una discusión con Susana y con Gustavo, y cuando éste le nominó diciendo que Albert era una persona que está en todos los chismes, se escucharon desde plató algunos aplausos.

Así han sido las nominaciones

Marta: Un punto para Javi. No tengo muchos motivos pero no quería nominar a Karina. Con los demás, no tengo motivos para nominarles. Javi es verdad que está conmigo en la habitación pero no comparto mucho con él. Dos puntos para Álex. Tengo los motivos de siempre: es un jugador estupendo pero tiene una coraza que no deja que la pasemos y no se abre. No tengo ningún tipo de afinidad con él. Con tres puntos, como tengo tres neuronas, pues tres puntos para Laura.

Gustavo: Uno se lo voy a dar a Carmen porque he empezado a acercarme a ella y cada vez estoy mejor. Quiero darle la oportunidad de que nos acerquemos. Dos a Laura porque no me gusta que cada vez que hay un lío siempre la monta el día de la gala. Y tres puntos a Albert porque es importante conectar con él. Le pido disculpas por una cosa que he dicho. Pero me parece que Albert en todas las cosas siempre está por detrás cuchicheando. No me gusta. Ya hoy he explotado y no he podido más.

Jessica: La razón por la que nomino a las tres personas es porque no tenemos la misma visión de lo que significa 'Gran Hermano'. O quizás lo vivimos de otra forma. Creo que no tienen razón cuando dicen que es para pelear, cotillear... en fin. Un punto para Carmen, dos puntos para 'Infanta' (Albert Infante) y tres puntos para Laura.

Susana: Un punto para Javi porque creo que quien entra a 'Gran Hermano' es quien entra con todas las ganas del mundo de llegar al final y de vivir la experiencia, tanto lo bueno como lo malo. Vivirlo intensamente y Javi me hizo algunos comentarios que me hizo algunos comentarios que quizás veía que igual no tenía tanta ilusión como otras personas. Dos puntos para Laura porque yo hablo claro: para mí es una mujer maravillosa. No creo que ella sea mala mujer. Tenemos muchas más cosas en común de lo que ella se cree. Somos dos mujeres que hemos sufrimo mucho y muy guerreras, pero es verdad que a ella le gusta jugar y los shows y yo soy todo lo contrario. Tres puntos para Michael por la misma razón del otro día. Además de por afinidad es con la persona con la que menos hablo. No creo que sea mal chico pero por afinidad y cosas que he visto, no hay esa conexión.

Javier: Un punto se lo voy a dar a Susana. No me llevo mal con ella pero te doy el punto para que intentes confiar en mí. No he venido aquí a engañar a nadie. Dos puntos para Luiti. Creo que fue la primera persona que me ayudó a estar en esta casa pero le he visto esta semana distante en general y me gustaría verle más alrededor. Tres puntos se los voy a dar a Pilar, creo que no hemos hablado mucho y también te noto muy distante. Doy los puntos en base a lo que siento aquí y de momento es mi criterio.

Zeus: Las discusiones me cuestan aceptarlas. Pido a los espectadores que también se valore la educación y el respeto. Entiendo el juego de mucha gente pero hay cosas que no respeto. Un punto para Carmen, no es nada personal. Es falta de afinidad. Dos puntos a Albert. Ya sabes lo que hay. Intento hablar contigo pero nos cuesta comunicarnos. Tres puntos para Laura. Entiendo su juego y que esto forme parte del reality. No comparto su manera de jugar.

Karina: Yo a mis tres que no me dejan dormir nada. Esto es un juego y se lo toman a mal es lo que hay. Un punto para mi querida Laura que está feliz y bienvenida, esta es tu casa. Dos puntos para mi Carmen querida que me da mucha pena. Y tres puntos para Albert, que se pone muy nervioso. Es el juego y chimpún, aquí hemos venido a hacer un juego.

Michael: Un punto solo porque la última vez se lo di a Jessica, ahora se lo voy a dar a Pilar. Dos puntos a Marta, no pasa nada estoy bien con ella y espero que siga así. Tres puntos a Susana. Yo estoy mal como ella, simplemente yo no lloro. No es un ataque pero es una cosa que voy a decir. Solamente no puedo llorar. Disculpa por mi español.

Pilar: Un punto a Laura por los comentarios que no estoy de acuerdo con ella. Dos puntos se los voy a dar a Javi, porque también le siento distante. Tres puntos se los voy a dar a Álex porque sí. No le veo malo tampoco. Es un buen jugador. Mayor rival, puede ser ganador y será seguramente.

Luitingo: Un punto para Álex porque me dolió mucho lo que hizo. Él lo sabe, me dolió. Yo fui uno de los niños que me integré con él. Le tengo aprecio. Yo la cosa de los juegos lo llevo de otra manera pero a pesar de esto es un niño con el que paso buenos momentos. Le doy un punto por el fallo que tuvo y siento que me ha fallado como amigo. Dos puntos nomino a Javi porque al final es verdad que le enseñé la casa pero no es que esté alejado, es que llevo dos días con cuarenta de fiebre e igual es con el que menos conversación tengo pero me parece buen niño. Tres puntos para Laura.

Álex: Un punto para Susana. Dos puntos para Marta. Tres puntos para Pilar.

Carmen: Aunque tenemos ventaja porque podríamos hacer ahora cábalas. Un punto a Karina, que no va a salir nominada. Duda entre si se quiere ir o no. Prefiero perderlo en ella. Siento que no te deje dormir. Dos puntos Jessica porque me ha dado a entender que somos tal cual. Hemos tenido una discusión (...) Me parece que en vez de decir que eres buena, los actos cuentan. Tres puntos a Gustavo porque está queriendo hacer creer que vamos a la guerra cuando yo no he criticado a nadie. Nos ha llamado 'metemier**' a los tres y creo que se ha pasado.

Laura: Un punto le doy a Susana. Dos puntos le doy a Jessica. Y tres a Gustavo por decirnos 'metemier**'. Es obvio que hay dos grupos en esta casa. A Susana le doy un punto; dos a Jessica porque no me gusta la onda de 'perfecta', de 'lady' y estar llevando y trayendo entre todos.

Albert: Yo le doy un punto a Karina por el hecho de que alguna vez ha dicho que se quiere ir. También te pido disculpas por no dejarte dormir, es cierto que chillo mucho. Dos a Zeus por afinidad. Y tres a Gustavo por la convivencia.

Con este reparto de puntos, los concursantes nominados al ser los más votados del grupo eran Laura Bozzo, Albert Infante, Pilar Llori y Gustavo.

Gustavo no hace uso del poder del intercambio