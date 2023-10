Gustavo, tras la actitud de Alex Caniggia después de la gala: "Me has dejado solo, yo por un amigo doy la cara"

Pasadas las 5 de la mañana, Gustavo antes de dormirse se dirigía a su compañero de concurso Alex Caniggia y le reprochaba su actitud

"Me has dejado solo, yo por un amigo doy la cara y me quedo con él", afirmaba Gustavo bastante molesto

Tras la gala de esta noche, la casa de 'Gran Hermano Vip' se ha quedado revolucionada. Después de las disputas por ejemplo entre Laura Bozzo y Marta Castro y la sorprendente expulsión para muchos de Sol Macaruso, nuestros grandes hermanos no podían irse a dormir. La madrugada empieza fuerte con Albert totalmente roto que llora desconsolado por sus enfrentamientos con Susana y Gustavo. Por este motivo, muchos de sus compañeros se vuelcan con el concursante que durante varias horas, llora, se agarra del pelo y se echa toda la culpa de estar en esa situación.

Entre estos concursantes que ayudan a Albert Infantes durante su gran bajón, se encuentra Alex Caniggia, quien al ver al exconcursante de 'Got Talent' tan afectado, intenta apoyarle. Esto parece que a su gran amigo Gustavo no le ha sentado nada bien y no se ha quedado callado.

Gustavo comienza a mojarse

La audiencia de 'Gran Hermano VIP' ha hablado y ha otorgado a Gustavo el poder del intercambio por ser el concursante que menos se moja. Esto parece que no ha dejado muy bien al concursante y antes de irse a dormir, pasadas las 5 de la mañana, se dirigía a Alex Caniggia y le reprochaba: "Me has dejado solo, yo por un amigo doy la cara y me quedo con él". El exchófer aseguraba que se lo quería haber dicho mañana, pero estaba tan molesto que no ha podido esperar.

Tras este reproche por parte de su amigo, Alex Caniggia, no le daba mucha importancia y con cara de "me da igual", le respondía: "Tranquilo no pasa nada". Sin embargo, después de esta contestación, Susana, que se encontraba en la cama de enfrente escuchando todo saltaba y le decía: "Alex, abre el corazón c*ño... ¿pero cómo puedes ser tan frío?". El concursante seguía sin darle ninguna importancia al comentario de Gustavo y comenzaba a realizar gestos con las manos.