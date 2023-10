Javier Fernández cree que Pilar y Luitingo le han nominado "en plan complot": "Habrán tenido mucho tiempo para hablar"

"Dos puntos para Luiti. Creo que fue la primera persona que me ayudó a estar en esta casa pero le he visto esta semana distante en general y me gustaría verle más alrededor. Tres puntos se los voy a dar a Pilar, creo que no hemos hablado mucho y también te noto muy distante", había dicho Javier Fernández en su nominación en la última gala.

Javier le explicaba entonces que siente que en las conversaciones que tiene en las que está presente Luitingo, él no se dirige a él. "Él habla. Habla con una persona, con otra... pero a mí no se me dirige. Y cuando intento decir algo es que no me da paso. No me lo tomo a mal porque igual no se da cuenta. No tengo nada en contra de nadie (...) Encima me ponen los puntos seguidos. Fue un poco en plan complot", ha expresado el concursante.