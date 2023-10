Marta Castro se mosquea con su novio Rodri Fuertes por algo que iba a hacer y no ha cumplido: "Él ha vivido esto y sabe lo que es"

Marta Castro no entiende por qué su novio Rodri "sabiendo lo que es esto" no haya ido a darle ánimos y gritarle a la casa de Guadalix

"Lo de Rodri no lo entiendo", asentía Pilar Llori a Marta Castro mientras hablaban en el jardín

La romántica y lacrimógena despedida de Marta Castro y Rodri Fuertes: "Te voy a echar mucho de menos"

La empresaria e influencer no lleva unos días muy buenos en 'Gran Hermano Vip'. Sus continuos conflictos con Laura Bozzo y algún comentario desafortunado sobre su tierra natal, Asturias, no le han hecho la estancia muy agradable. Hoy, el día siguiente a una gala llena de conflictos y emociones de todo tipo, ya más relajada se sincera con su amiga, la concursante Pilar Llori. La expareja de Fonsi Nieto, ante un comentario de Pilar en el que le decía: "Lo de Rodri, no lo entiendo", dejando ver que Marta está molesta por algo con su novio. Ella le contestaba: "Seguramente no le dejen hacer nada, pero él sabe lo que es esto".

Intentando quitarle hierro al asunto, Pilar le decía a Marta, que Rodri podía tener roto el coche y por eso no haber ido hasta allí o por temas de trabajo, pero la empresaria visiblemente molesta, no le sirven esas explicaciones y saltaba: "Si tiene el coche roto, que use el mío que lo tengo aparcado en la puerta de mi casa, o que coja un taxi, me da igual".