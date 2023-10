La hermana de Pilar Llori, sobre un posible beso con Luitingo: "Si lo siente, que lo haga"

Conforme avanza esta octava edición de 'Gran Hermano VIP' también avanza la relación entre Luitingo y Pilar Llori. Pero también van surgiendo cada vez más dudas a medida que los sentimientos crecen. Y una de esas dudas es si realmente Pilar siente de la misma manera que Luitingo, puesto que algunos comentarios que ha tenido la modelo o ciertas actitudes han hecho pensar que a lo mejor no. Lo que sí sabemos es que Pilar le dio un ultimátum a Luitingo tras su nominación y que el pasado jueves 'GH VIP' propuso a la modelo hablar con su novio (aunque eso le costará dinero, y nunca mejor dicho). ¿Qué hará finalmente?

"A parte del amor también está el respeto. Ese dinero no es solamente de Luitingo. Con lo cual, no creo que juegue...", ha señalado Carla, hermana de Pilar Llori. Sobre qué le diría a Pilar si la tuviera delante, asegura que lo primero que le diría es que viviese el programa al 100%. Es ahí cuando Ion Aramendi le ha preguntado que si eso significaba que le diese un beso a Luitingo. "Si lo siente que lo haga" , ha señalado la hermana.

Además, según Carla, el novio de Pilar Llori ha dejado de ver el programa: "Lo está pasando mal. Creo que él querrá hablar con ella. Hay una conversación obvia que se necesita en una relación de diez años y con lo que está pasando... Mi hermana no se esperaba para nada esto". A su vez, Ion le ha preguntado sobre lo que dijo Pilar de que su novio acudía a casa de sus padres, entre otras cosas, para ver la gala. "Eso ha dejado de pasar" , ha destacado Carla.

Poco después, Carla ha confesado en el programa por qué se muestra fría al hablar del novio de Pilar. "Comencé a estar fría cuando él la engañó durante seis meses. No es tan sencillo". Para Carla, su hermana Pilar Llori debería dejarse llevar en el programa, a pesar de que la modelo no ha tenido todavía una conversación con la que era y es su pareja desde que entró en el programa. "Me gustaría que se soltase el pelo y ya está", ha dicho Carla.