La máquina de los deseos tienta a los concursantes: Laura Bozzo, a punto de pulsar el botón

Pero no es lo único a lo que le gustaría acceder (y que hay en la máquina de los deseos) a Laura Bozzo. "Si la manicura es para todas, ¿nos apuntaríamos? 100€ de manicura para todas no es nada", le pregunta Laura a Susana. "Sí, claro" afirma la modelo. La presentadora va por la casa hablando con las chicas para ver si todas se apuntan a pulsar el botón de la máquina de los deseos y así todas se hacen las uñas, aunque se descuenten cien euros del premio final.

Pero hay una concursante a la que no le ha hecho mucha gracia. Se trata de Marta Castro. "Eso es para toda la casa. Como empecemos a pulsar, llegará otro... Si empezamos todos así, va a llegar Álex y va a empezar a pulsar botones a lo loco". Por otro lado, otros concursantes como Susana sí que están de acuerdo. Pero Laura Bozzo le ha señalado a Marta que si no se ponen todas de acuerdo no lo hará. ¿Pulsará finalmente Laura el botón sin poderse resistir a lo que hay en la máquina de los deseos?