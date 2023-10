Las lágrimas de Zeus recordando a su madre Sara Montiel: "Me dolió mucho no poder despedirme"

Los concursantes se rompen hablando de sus seres queridos y hablando de su vida más privada con sus compañeros

Zeus, conocido por ser hijo de Sara Montiel, se está abriendo poco a poco con sus compañeros en la casa de Guadalix y, en un momento en el que todos estaban todos hablando muy emocionados sobre sus seres queridos y su vida, él ha hablado sobre sus padres.

"Vengo de una familia un tanto diferente, tuve una madre que era un icono y un referente en el cine español. Sin apenas saber leer ni escribir tuvo que aprenderse los guiones memorizándolos", empieza diciendo Zeus y se sincera muy emocionado: "Estoy muy contento de ser el hijo de Sara Montiel, para mí el concepto de familia no es como tal, la única que tengo es mi hermana. Tanto de mi madre como de mi padre me ha dolido mucho no poder despedirme, solo quiero decir a la gente que todavía a sus padres que les quieran mucho y aprovechen porque cuando se van no vuelven".

Los concursantes se emocionan mucho al hablar de sus seres queridos

"Mi mamá me enseñó a que no hay nada en esta vida que no se pueda lograr", les contaba Laura Bozzo. "Mis padres vienen de una familia muy humilde, con 17 años decidí irse a EE.UU a estudiar y no había dinero, mi hermana tuvo que dejar de patinar para que mis padres tuvieran más dinero para pagarme a mí", decía muy emocionado Javi Fernández.

Carmen Alcayde no podía evitar romperse al hablar de su vida más íntima: "Mis hijos son el motor de mi vida, ahora me he separado, vivo con ellos y me pierdo muchas cosas porque trabajo mucho fuera de casa. Saben que estoy aquí para sacarles adelante". Al igual que Jessica Bueno: "Gracias a mi madre he aprendido a ser la madre que soy yo hoy en día, por eso intento inculcarle a mis hijos lo mismo, que sean buenas personas".