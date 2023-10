Karina, desconsolada tras la llamada de su hija en directo: "Te quiero mucho y te echaba de menos..."

Zahara, a su madre: "Eres muy divertida y estamos todos orgullosísimos de tí. Vente para casa"

Su hija es uno de los pilares fuertes de Karina y uno de sus apoyos principales fuera de la casa de 'Gran Hermano VIP'

La confesión de la hija de Karina: "Yo te he seguido mandando fotos como si estuvieras"

Tras comunicar Karina que su aventura en 'Gran Hermano VIP' había terminado, ha pasado una de esas cosas en el programa que no te esperas y que nos pone a todos la piel de gallina. La cantante ha recibido en directo la llamada de su hija. "¡Hija!", ha dicho Karina tras escuchar decir al otro lado del teléfono un "mami", para posteriormente romper a llorar. "Mañana podemos desayunar", comenzaba diciendo Azahara, la hija mayor de Karina, intentando consolar a su madre.

"Es que corazón mío, ya estoy muy mayor", le ha confesado Karina a su hija a modo de justificación. "No mamá, es que te han puesto una prueba que te levantaste a las 4 de la mañana y eso es muy duro. Tu no te preocupes. Has hecho mucho mamá", le ha dicho su hija. Y ha continuado asegurando que había dado muy buenos momentos en su paso por el programa: "Eres muy divertida y estamos todos orgullosísimos de tí. Vente para casa".

Después, su hija le ha dicho que descansara, puesto que sus nietos le iban a acribillar después de estar tantos días sin verla. Karina le ha preguntado que cómo estaba el resto de la familia. "Yo te he seguido mandando fotos como si estuvieras", ha destacado.

"Sabes que no puedo estar ahí en plató por lo que todos sabemos pero estoy en casa y te sigo y te veo. Me he visto el 24 horas y tengo unas ojeras que ya me verás. Pero ha merecido la pena, me lo he pasado muy bien. Pero vente ya a casa. Te quiero mucho y te echaba de menos mami", ha concluido su hija emocionada también.

"Es muy duro"

Otro de los momentos muy emotivos que nos ha dejado el debate de 'Gran Hermano VIP' tras la decisión de Karina ha sido las lágrimas del exmarido de la cantante. "Maribel ha sido siempre una mujer que jamás se ha rendido, que tire la toalla admitiendo su debilidad, entre comillas, es muy duro porque tienes que reconocer que ya te faltan las fuerzas, ella seguiría ahí, pero no puede. Solo me faltaría estar con ella y ayudarla".