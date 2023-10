El tremendo bajón de Carmen Alcayde tras la visita de Belén Rodríguez: "Me duele por mis hijos"

Carmen Alcayde, a Gustavo: "¿Pero tiene algo contra mí Belén?"

El comentario de Belén Rodríguez a Carmen Alcayde que le ha hecho estar de bajón en la casa de 'GH VIP'

Carmen Alcayde se desahoga en el confe: "Ella también ha hecho mucho a Sálvame..."

Carmen Alcayde sigue muy afectada por el comentario de Belén Ro. La colaboradora se vistió de extraterrestre junto a Anabel Pantoja para hacerle una visita a los concursantes de 'Gran Hermano VIP 8' durante la pasada gala. Su paso por la casa le dio para dejarle un recado a la periodista, que no se lo tomó nada bien y que le ha hecho sufrir algún bajón que otro esos días en la casa de Guadalix de la Sierra.

"¿Pero tiene algo contra mí Belén?", le dijo Carmen Alcayde a sus compañeros tras el comentario de Belén Ro. "Sobre lo de Kiko Hernández yo no me posicioné en contra de ella", le señaló Alcayde a sus compañeros intentando averiguar el por qué de ese comentario. "¿Tú crees que me lo ha dicho a mal", le preguntó a Gustavo. El que fuera chófer de María Teresa Campos le dijo que no, que creía que el comentario había sido a modo de broma.

Pero Carmen Alcayde rompió a llorar en el confe. "¿Es normal que venga ayer Belén y me haga así (señalando con el dedo)?". Y ha continuado: "¿Lo veis normal?", ha preguntado Carmen Alcayde sin entender nada y rompiendo a llorar. Alcayde ha añadido que es consciente de que a veces habla mucho y de que no es perfecta "ni mucho menos". "Meto mucho la pata y solo me preocupan mis hijos...". Y ha continuado: "Me imagino que tiene que estar diciendo burradas de mí y eso me duele por mis hijos, no por mi".

"Yo a Belén no le he hecho nada"

Es a partir de ahí cuando Carmen Alcayde ha empezado a darle vueltas a la cabeza de por qué ha podido recibir ese comentario, a pesar de que no la ha hecho nada a ella como persona. "En el programa en el que estuve, en su día hablamos de ella y ella podía defenderse. Pero yo no me puedo defender aquí de nada, ¿sabes? De verdad Súper me ha dejado hecha polvo".