La confesión de Zeus Montiel a Susana Bianca: "Me gustas..."

Susana Bianca y Zeus Montiel siguen en una burbuja dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP' en donde sus sentimientos van 'in crescendo' . Por un lado está él, que no ha dudado en mostrar lo que siente por la modelo curvy y pasa todo el tiempo que puede a su lado, muchas veces dándole masajes. Por otro lado está ella, que aunque parecía que sentía menos que Zeus, todo parece indicar que cada vez que avanzan los días en Guadalix de la Sierra su corazón palpita de igual manera.

Tras el fin de semana que han tenido ambos dentro de la casa solo queda esperar acontecimientos. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿de qué tipo? Esta vez ha sido una declaración en toda regla por parte de Zeus. Todo ha comenzado con Susana diciéndole que no quería que pensase si iba a pasar algo o no ni que se ilusionase. "Quiero que simplemente fluyas. Después pasa lo que pasa..." , ha señalado Bianca.

Es en ese momento cuando Susana le ha cortado para preguntarle algo: "¿Pero tú te estás enamorando de mí?". Zeus le ha respondido lo siguiente: "Me gustas, sí". A lo que Susana le ha dicho que gustar no es lo mismo que enamorarse. "Te diría que sí...", ha dicho Zeus. "Pero sé lo que hay... si, y ya está". Susana se ha reído y le ha respondido con una caricia. Zeus ha seguido: "Cada día siento más y me freno en el sentido de no agobiarte... Si yo supiera que estamos al mismo nivel, a lo mejor haría más cosas en ese sentido".