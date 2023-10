Álex y Michael hacen sus apuestas sobre quién ganará 'Gran Hermano VIP': "Para mí es fuerte pero no va a ganar"

Álex Caniggia y Michael Terlizzi se entretenían jugando en el jardín cuando empezaron a hablar de las salidas que había habido en la casa. Con ello, empezaron a compartir opiniones sobre quiénes creen que podrían ganar el concurso.

Para Álex, el grupo está completo a pesar de los abandonos y no piensa que vaya a entrar nadie más. "Si no entró ayer, no entra nadie ya. Igual más adelante hay refichaje, entra uno o dos de los eliminados, seguro", opinaba. Lo cierto es que el concursante está muy equivocado porque ni él ni nadie en la casa intuyen que 'El próximo concursante lo eliges tú'.

Pronto comenzaron las confesiones entre los concursantes. "Para mí Laura es fuerte pero no va a ganar", reflexionaba Álex, aunque Michael creía que "podría ser que gana". No obstante, el italiano veía como ganadora a "Jessica, porque me parece una persona muy completa, como que hace siempre mucho para todos, siempre hace la comida, habla cuando tiene que hablar. Es equilibrada. O Carmen porque también es equilibrada", decía Michael.

Álex no compartía que Jessica pudiese ganar el concurso pero sí que Carmen Alcayde podía ser ganadora "porque tiene todo y habla mucho". Michael destacaba, además, las tablas de Carmen para decir a un amigo que se ha equivocado.

Respecto a los hombres, ambos pensaban que "Albert es fuerte y puede ganar". Michael también creía que Álex pero incluso el argentino, que siempre se ha mostrado seguro en público de que va a por todas, el concursante no lo tenía tan claro. Sobre Luitingo, no lo tenían claro ya que nunca ha estado nominado "porque no lo merece". Al resto no les veían en la final.

Por otra parte, Michael no se veía en la final pero tanto él como Álex llegaban a la misma conclusión: "Si llegamos a los dos meses, ya habremos ganado", decían los concursantes, que ambos han llegado a la casa desde fuera de España.

Sigue 'GH VIP', en directo