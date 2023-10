A su gran amiga dentro de la casa, Laura Bozzo, no le sentó nada bien que se gastara 100 euros del premio final y amenazó con marcharse. Unas palabras que no afectaron a Alex, que se partía de risa con la reacción de su compañera. Marta Peñate, muy fan de ambos, ha manifestado en X su sorpresa con la actitud de la presentadora peruana: "No entiendo, Laura sabe perfectamente como es Alex y sabe que le gusta hacer cosas por entretener, a él le gusta hasta estar nominado. No entiendo que no lo sepa".