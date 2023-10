Susana se repone de las críticas y se declara a Zeus: "Te amo"

Susana le daba entonces las gracias por haber salido en su defensa en la última gala . Algunos compañeros creen que la concursante no está al mismo nivel de sentimiento que Zeus y ella acabó llorando por las sospechas. Tajante, Zeus respondió que no pensaba dejar que nadie se metiese en su relación.

"No tengo miedo a decirlo. Yo seré de las personas que van fardando diciendo 'Mira con quién estoy'. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo", reflexionaba hoy el concursante. Un poco más tarde, Susana volvía a decirle "Te quiero" a Zeus. Él volvió a asegurarle que está muy comprometido con ella: "Qué feliz que soy. Quiero estar contigo fuera, también. Reírnos, querernos. Te quiero mucho, muchísimo ", le decía.

Susana también se declaraba: "Yo he conectado con gente y me he enamorado más veces en mi vida, pero de la manera que ha sido nunca me ha pasado, nunca. Y eso ha sido 'Gran Hermano", ha afirmado.