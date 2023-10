Jessica Bueno y Zeus se caen de la lista de nominados tras ser salvados: así han reaccionado sus compañeros

Pero este no era el único nombre que iba a decir Ion Aramendi, tras el de Jessica el presentador ha dado el del segundo menos votado. Tras entonar "la audiencia ha decidido que se salve de la expulsión" ha pronunciado el nombre de Zeus Montiel. Susana no ha tardado en abrazarle y él ha querido decir algo: "Estoy contento pero también triste por tener que ver a estas cuatro personas el jueves. No tengo palabras para agradecer al público español por seguir confiando en mí, pero me da mucha pena porque esta gente no esté conmigo subiendo en el ascensor a la casa, lo digo de corazón, sobre todo por Susana que me da muchísima pena".