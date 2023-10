Los sentimientos de Pilar por Luitingo: ella se sincera sobre lo que piensa del cantante tras salir de la casa

Ion Aramendi ha preguntado a Pilar por lo que piensa su familia sobre su relación dentro de la casa con Luitingo y ella ha contestado a esto: "Yo puedo hablar solamente por lo que yo he vivido y por los sentimientos que yo he tenido y los que creo que ha tenido él. Ellas han visto y toda España cosas diferentes".

Además, su hermana Alba , que estaba en el plató, ha asegurado que sigue pensando igual sobre Luitingo, aunque ha querido decir algo: "No me gustan comentarios, gestos, desde fuera se ve diferente. Cuando sientes por esa persona lo vives de otra manera y lo que lo vemos desde fuera es muy fácil opinar". "Yo te voy a apoyar siempre, si sientes eso conocele, sigue para adelante y siempre nos vas a tener", le ha dicho directamente a su hermana.

La ya exconcursante de 'GH VIP' ha asegurado que no ha podido hablar con el que era su pareja antes de entrar al concurso: "Me tiene bloqueada de todos los sitios, no sé nada de Miguel. Yo no he intentado hablar con él". Aunque si ha recibido más de 300 mensajes de él, de los cuales ha desvelado el contenido de alguno de ellos.